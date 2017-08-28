"Молодежка. Взрослая жизнь" 5 сезон: премьера 1 серии состоится 4 сентября

Всеми любимый сериал "Молодежка" возвращается на экраны. 5 сезон носит название "Взрослая жизнь". Первую серию можно будет смотреть онлайн на сайте телеканала СТС уже 4 сентября.

Все поклонники сериала "Молодежка" затаили дыхание в полном восторге. Уже 4 сентября в эфир выходит 1 серия 5 сезона телеистории. Теперь у сериала новый подзаголовок "Взрослая жизнь". Герои в прошлом сезоне выиграли молодежную лигу. И в новом они попадают в команду "Бурые медведи". Теперь они будут бороться с новыми сильными соперниками. Но проблемы ждут героев и за пределами хоккейной коробки.

Съеки нового сезона начались, когда на экраны еще выходил старый. Хоккейные баталии и любовные встречи снимали в Долгопрудном. Уже в первой серии зрителей ждет запутанная история. Кисляк устраивает потасовку с Иваном Савчуком, который оказывается вратарем "Бурых медведей". А на следующий день ребята встречаются на тренировочной базе и узнают. Что теперь они одна команда.

Режиссер-постановщик Андрей Головков заметил, что сценаристы обновили 80% сюжетных линий. При этом воплощать все собираются с новым подходом. Авторы собираются не просто продолжить уже знакомую зрителям историю. Они хотят вдохнуть в нее новую жизнь, обновить. Чтобы у зрителей появился дополнительный интерес.

В проект вливаются новые актеры, среди которых есть и звезды. Например, актер Владимир Яглыч, который снимался в "Экипаж", "Воин", "Мы из будущего". Он будет играть самовлюбленного нападающего новой команды. Звезда клуба не готов потесниться на пьедестале, чтобы уступить место новичкам. Мужчина в браке с моделью, которую играет Наталья Рудовая. Однако Руслан постоянно ей изменяет, пока не встречает женщину, ради которой готов измениться.

Также к команде присоединился Петр Кислов, играющий вратаря Ивана Савчука. Он тоже не хочет делиться славой с Бакиным и постоянно издевается над вторым вратарем.

Актеры активно тренировались перед новым сезоном. Кроме четырехразовых тренировок на льду, героев тренировали и по другим дисциплинам. Постановщик трюков Александр Мартьянов рассказал, что во время тренировок акцент делали на катании, а не на игровых моментах. Их переложили на дублеров. А от актеров требовали только эффектно въезжать и выезжать из кадра.

В мае начали снимать все напряженные ледовые сцены, а за месяц до этого работали над интерьерными и натурными съемками. Актерам пришлось посещать занятия по фигурному катанию. Хоккеисты по сюжету устраивают флешмоб на льду. Его постановкой занимался профессиональный фигурист и тренер Илья Авербух.

Михаил Понамарев (Ильи Коробко) и Георгий Бушманов (актер Тимур Ефременков) будут участвовать в боях без правил. Боевку ставил социалист, работавший над постановкой спортивного фильма "Воин".

Фото: кадры из сериала

Видео: промо-ролик сериала