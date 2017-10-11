"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 24 серия выходит в эфир, Бушманов будет драться и играть в другой команде

Телеканал СТС продолжает радовать фанатов сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" новыми эпизодами. В четверг, 12 октября стартует 24 серия свежего сезона, посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир.

В четверг, 12 октября в эфир телеканала СТС выходит 24 серия 5 сезона сериала "Молодежка. Взрослая жизнь".



Новая серия начинается со сцены из-за кулис. Марина мучается с вывихом, который она получила, пока отрабатывала номер на сцене. Несмотря на все неудобства, пара получает максимальный балл по результатам зрительского голосования, что не очень радует Константина. Девушка выходит в финал, решающий тур ее ждет через две недели.







Марина идет в больницу и узнает, что у нее растяжение. Продюсер сообщает девушке, что снимает ее с конкурса, ведь она не может нормально тренироваться. Марина в слезах набирает номер Егора и рассказывает о случившемся. Егор, в свою очередь, обещает что-нибудь придумать. Парень решает записать видеообращение для фанатов, в котором рассказывает о положении пары Марина-Василий.



Кира и Саша встречаются с Региной. Регина подходит с коляской и рассказывает свою историю. Мол, когда муж сказал, что проблема в ней, девушка впала в депрессию. Но однажды она увидела репортаж о том, как мать оставила новорожденного ребенка в роддоме. Муж решил проблему за две недели, так у Регины появилась приемная дочь. Извинением за причиненные неудобства стала путевка на двоих в Испанию, которую Регина подарила паре.







Бушманову предлагают стать полноценным участником лиги бойцовского клуба "Дельта".



Поляков, на которого в прошлой серии давили с двух сторон, все же решает попытаться выиграть матч. А в "Армате" новый игрок - Игорь Дрозд.

Миша встречает маму Алины Викторию Сергеевну и просит помочь. Женщина сообщает, что приведет Алину на игру.







Начинается матч "Армата"-"Бурые медведи". Алина и Виктория Сергеевна сидят на трибуне. Идет напряженная игра, но все же бурые медведи побеждают и выходят в плей-офф.



После матча Поляков подходит к Бушманову и предлагает перейти в "Армату". Парень заинтересован предложением, ведь так будет гораздо удобнее добираться до бойцовского клуба.



В холле ледового дворца мама Алины предлагает дочери поздравить Мишу с победой. Алина уже хотела подойти к нему, как на парня налетела Маша с той же целью. Алина еще больше расстраивается.



Макеев шокирован двумя новостями: Жданов благодарит его за помощь в выходе из запоя, а Бушманов сообщает, что переходит в "Армату". |







Егор рассказывает Марине, что пользователи сети просят пару поставить совместный танец. Марина в шоке, но выхода нет.



Казанцев сообщает всем игрокам, что в случае победы команды в чемпионате, вся команда получит очень большую премию.



Видео: YouTube/СТС



Фото: кадры из промо