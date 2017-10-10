"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 23 серия выходит в эфир, команду Полякова просят слить игру с двух сторон

В среду, 11 октября на телеканале СТС покажут новую серию картины "Молодежка. Взрослая жизнь". Посмотреть эпизод можно будет сразу после выхода в эфир.

В среду, 11 октября выходит 23 серия 5 сезона картины "Молодежка. Взрослая жизнь". Жизнь героев буквально переворачивается с ног на голову: еще больше запутанных историй, интриг и море эмоций.



В новой серии Миша догоняет Алину и пытается ей все объяснить, но девушка не верит, ведь в прошлой серии Маша вышла из душа почти полуголая.



А Казанцев, которому "подсунули" документ на подпись, решил все-таки проверить платежные квитанции. Мужчина, видимо, почувствовал неладное и порвал платежный документ. У Жилина и Орловой вновь нет компромата на Казанцева.







Кисляк едет к Полине, чтобы обсудить произошедшее. Полина сообщает парню, что всегда знала о его привязанности к Яне. Девушка желает ему счастья.



Положение "Бурых медведей" в чемпионате зависит от результатов игры команд "Метеор" и "Пантеры". Если последние проиграют, "медведи" не выйдут в плей-офф чемпионата. Команда собирается в спорт-баре и смотрит матч. Игра завершается так, как выгодно "Бурым медведям".



А Маша пытается искать встреч с Мишей, чьи отношения она изрядно попортила. На нее не действуют даже запреты отца. Помимо этого, девушка устраивается в группу поддержки "Бурых медведей".



Руслан приходит на тренировку, а после его встречает Настя и пытается объясниться. Но Жданов и слышать ничего не желает.







В город возвращается Кира, ее работа в Петербурге закончилась. Девушке звонит Регина и просит о встрече.



На танцевальном конкурсе, где Марину с партнером определили выступать первыми, девушка травмирует ногу. Несмотря на это, номер удается закончить.



А Жилин с Орловой все о том же. Новый план по "сливу" Казанцева предполагает, что мужчина предложит Полякову деньги за проигрыш "Арматы". Однако Казанцев решает проблему по-своему: он звонит Полякову и просто просит об услуге. Поляков соглашается, ведь своей новой должности он обязан именно Казанцеву.







Но это не все. К Полякову обращается менеджер команды "Метеор", который заинтересован в проигрыше "Бурых медведей". Менеджер, естественно, предлагает деньги за услугу. Теперь Поляков в замешательстве, ведь он уже пообещал помощь Казанцеву.



Видео: YouTube/СТС



Фото: ВКонтакте/Молодежка

