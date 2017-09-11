"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 6 серия выходит онлайн, новички пытаются влиться в команду

Во вторник, 12 сентября выходит 6 серия пятого сезона сериала "Молодежка. Взрослая жизнь". Смотреть сериал онлайн 6 серию можно в интернете сразу после выхода в эфир.

Во вторник, 12 сентября выходит в эфир 6 серия 5 сезона популярной картины "Молодежка. Взрослая жизнь".



В новом эпизоде в команде "Бурых медведей" происходят серьезные изменения. К хоккейному клубу присоединяется новичок Алексей Платонов. Парень перешел в ВХЛ из КХЛ за частые нарушения дисциплины. Кроме того, новый персонаж считает себя выше своих товарищей по команде. И даже на новом месте Платонов не упускает возможности поскандалить, тем самым провоцирует однокомандников на конфликты. А вот Ване Савчуку и Руслану Жданову его тщеславие на руку, и они обращают горячий темперамент Платонова против общего врага - тренера команды Макеева.







Нового тренера невзлюбили не только игроки, но и врач хоккейной команды Петр Андреевич. Стоит сказать, что от врача в команде зависит многое, так что скорее всего избавится от ненавистного коллеги все же удастся. Но "исключить из игры" планируется не только тренера, но и Кисляка. В афере будет участвовать и Жданов.







Но разборки намечаются не только на льду, но и на личном фронте. Костров уговаривает Киру не жертвовать своей карьерой ради любви. Но вот удастся ли девушке удержаться? В жизни Светы тоже происходят весьма странные события - она видит Натали с любовником. Сможет ли Натали разрешить ситуацию?

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