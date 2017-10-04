"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 20 серия выходит в эфир, Казанцев предлагает Макееву вновь стать тренером

Сериал "Молодежка. Взрослая жизнь" уже успел полюбиться зрителям телеканала СТС. На очереди уже 20 серия пятого сезона, посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир.

Двадцатая серия 5 сезона картины "Молодежка. Взрослая жизнь" выйдет в эфир телеканала СТС в четверг, 5 октября.



Из прошлой серии мы помним, что Казанцеву предложили проехаться двое мужчин в костюмах. Выясняется, что они увезли Казанцева разговаривать с губернатором области. Губернатор просит Казанцева продолжить курировать "Бурых медведей" и довести команду до КХЛ.







А Андрей вновь между двух огней. Яна предлагает парню свою помощь, а именно поехать к Полине и обговорить с ней ситуацию. Андрей злится на Яну и говорит, что если бы не ее возвращение, то все было бы хорошо. Парень отмечает, что начал новую жизнь.







Руслана окончательно сломили обстоятельства. Жилин сообщает, что Жданов теперь назначен главным тренером, но тот пьет уже несколько дней. Жилин даже пытается с ним поговорить, придя в квартиру Руслана, но парень прогоняет "старшего по званию". Оно и понятно, в прошлой серии Руслан оказался преданный всеми.







В команде действительно происходят существенные изменения, ведь Жилин предлагает должность врача команды Вагсену, а должность главного тренера Макееву (раз Руслан в невменяемом состоянии). Первый соглашается занять пост, второй же отвергает предложение.



Любовный треугольник Никита - Алина - Миша, вероятно, подходит к концу. Никита все пытается спровоцировать Мишу на поединок, поэтому идет на работу к Алине с цветами. Хоккеист останавливает парня и заставляет его выбросить цветы. Перепалку замечает Алина. Никита говорит, что нес букет управляющей, а Миша ни с того, ни с сего набросился на него и потребовал выкинуть цветы. Алина, конечно же, верит Никите. После инцидента девушка идет собирать вещи - она переезжает к маме.



Далее начинается матч "Бурые медведи" - "Метеор". Руслана привозят в ледовый дворец, чтобы он выступил в роли главного тренера, но Жданов снова напивается. Казанцев замечает, что на игру пришел Макеев, правда в качестве болельщика. Казанцев просит мужчину занять тренерскую позицию хотя бы на эту игру. Макеев соглашается.







Матч начался с шайб в ворота "медведей", они знатно проигрывали, однако Макеев скорректировал тактику команды. Победить, конечно, не удалось, но команда вышла со счетом 2:3. Хотя бы не так обидно.



Казанцев снова просит Макеева занять пост главного тренера,но тот опять отказывается. Казанцев даже договорился с "Витязем" об аренде тренера до конца сезона. Какое же решение примет Макеев?



Видео: YouTube/СТС



Фото: кадры из трейлера