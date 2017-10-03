"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 19 серия выходит в эфир, секрет "витаминов" Липкина раскрывается

На телеканале СТС продолжают выходить новые серии 5 сезона картины "Молодежка. Взрослая жизнь". В среду, 4 октября стартует 19 эпизод картины. Посмотреть его можно будет сразу после выхода в эфир.

В среду, 4 октября на телеканале СТС выходит 19 серия картины "Молодежка. Взрослая жизнь". На этот раз зрителей вновь ждут крутые сюжетные повороты, интриги и переплетение любовных линий.



Новая серия начинается там, где оборвалась прошлая история. Интрига Жилина накрывается медным тазом. Мужчина должен передать Казанцеву кейс, который якобы от Жданова, чтобы взять неугодного "с поличным". Однако в самый неподходящий момент у Казанцева звонит телефон. Он получает новость о том, что Виталий Жданов задержан в аэропорту.







Никита, который в прошлой серии настойчиво просил реванша, настаивает на своем. Он ссылается на то, что его рейтинги в бойцовском клубе упали. Михаил отказывает ему в просьбе. Как мы помним, прошлый поединок не принес парню ничего хорошего: от него отвернулась Алина, да и сопернику досталось.



В этом сериале все важные встречи происходят у ледового дворца. Там Руслана встречает человек, представившийся адвокатом Виталия. Выясняется, что Натали позвонила в юротдел фонда и потребовала документы, также она попросила разобраться с финансовыми потоками, которые как раз регулировал Виталий Жданов. Захочет ли брат помогать брату после событий прошлой серии?







У Руслана с Натали происходит серьезный разговор. Давно пора. Девушка клянется, что Виталий сам ее соблазнил и просит простить ее. Однако Руслан хочет подать на развод на следующий же день. Тогда Натали говорит, что именно она подослала Настю для того, чтобы она соблазнила Руслана за деньги. Действительно ужасная ситуация, ведь сейчас парень остался совсем один. Преданный всеми.



Костровы пытаются разобраться в своем треугольнике. Отца Саши хотят уволить из университета из-за драки с Дмитрием Рубцовым. Саша требует от Дмитрия, чтобы тот пошел к декану и все рассказал. Рубцов следует указаниям и идет к начальству. Он говорит, что неудачно пошутил над женой Кострова, поэтому получил по лицу. В итоге отец Саши остается на своей должности.



Кисляк раскрыл страшную правду по поводу витаминов. Липкин приносит в раздевалку новую порцию, но ребята, Бакин, Костров, Пономарев и Кисляк отказываются пить препарат, так как Андрей сообщает, что в "витаминах" содержится псевдоэфедрин. Команда идет к Жилину и сообщает, что Липкин пичкает всех химией. Однако виновник пытается все спихнуть на Полякова, так как прием "витаминов" был согласован с главным тренером команды. Поляков, в свою очередь, все отрицает. Пока что историю замяли, но персонажи к ней обязательно вернутся.







Роман Руслана и Насти был недолгим. Парень встречается с девушкой и передает ей конверт с деньгами, мол заслужила за свидания со мной.



Казанцев узнает об истории с "витаминами" от Жилина. Он просит уволить причастных к этому делу.



Далее Поляков приходит к Жилину и рассказывает, что Жданов перестал соблюдать субординацию, просит уволить горячего парня. Однако сам попадает под раздачу, увольняют и Липкина.







Продюсер конкурса, в котором участвует Марина, предлагает девушке поужинать. Та, в свою очередь, отказывается. Помощница продюсера (Константина) говорит девушке, что если она хочет стать победительницей конкурса, то не должна отказывать продюсеру.







Кто о чем, а Никита о реванше. В этот раз он решил действовать через Алину. Молодой человек предлагает девушке проводить ее до дома и дарит цветы. Алина соглашается. Около подъезда двух ребят видит Миша. Он очень не рад происходящему.



Последняя сцена возвращает нас к сюжетной линии с Казанцевым. Возле входа в ледовый дворец к нему подходят мужчины в строгих костюмах и предлагают прокатиться.



Видео: YouTube/СТС



Фото: кадры из трейлера