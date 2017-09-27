"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 16 серия выходит в эфир, Савчуку предлагают деньги за поддавки

Телеканал СТС день за днем радует новыми сериями 5 сезона картины "Молодежка. Взрослая жизнь". В четверг выходит свежая серия, посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир.

В четверг, 28 сентября выходит 16 серия популярной картины "Молодежка. Взрослая жизнь". Еще больше интриг, запутанных историй и загадок - все, как любят фанаты этого сериала.



Миша побеждает в бою, но один вид плачущей Алины не дает ему даже забрать гонорар за бой. Деньги ему передает Георгий.



Девушка не может простить обмана, а поэтому идет в больницу к Никите, который изрядно пострадал в поединке. Видимо, это сейчас для Алины самое важное.







Виталий Жданов, подкарауливший Настю в прошлой серии, требует, чтобы та перестала общаться с Русланом. Настя пугается таких "просьб" и срочно назначает встречу Натали. Перепуганная девушка сообщает блондинке, что хочет расторгнуть договор, но Натали удается ее переубедить. Все-таки Насте очень нравится идея выйти замуж за Руслана.



Саша дозвонился до Киры. Недомолвки удалось сгладить, но это еще полбеды. Теперь девушка в Петербурге, и как поступить со своей работой она не знает.







А у Кисляка проблемы. Здоровье парня под большой угрозой. Врач сообщает, что проблема со зрением связана с высоким давлением, которые могут вызывать запрещенные препараты. Как мы помним, тренер Липкин дает какие-то вещества игрокам под видом витаминов. Андрей тоже их принимает. В больнице Кисляк пересекается с Яной, она просит забрать ее из больницы. Как это ни странно, Андрей соглашается.



Руслан встречается с Настей в парке, чтобы объясниться. Он говорит, что их отношениям никто не сможет помешать: ни жена, ни Виталий. Прогулка оканчивается чувственным поцелуем.



На этом странности и интриги не заканчиваются. Жилин узнает о счетах фонда, а который поступают деньги для финансирования "Бурых медведей". Данные он собирается передать Орловой, чтобы та смогла выгнать Казанцева из Федерации.







Саша узнает, что Дмитрий ухаживает за его матерью. Женщина тактично просит сына не вмешиваться.



Полина гуляет с сыном мимо больницы и видит, что Кисляк садит Яну в машину. Кстати, Андрей сказал Полине, что ему нужно забрать однокомандников и отвезти к ледовому дворцу.



Перед матчем с "Арматой" на Савчука выходит менеджер противоположной команды. Он предлагает баснословную сумму за игру в "поддавки".



Перед началом противостояния тренер Липкин дает ребятам витамины. Кисляк помнит указания врача и прячет заветную таблетку в карман.



Серия заканчивается первыми минутами матча "Армата"- "Бурые медведи".



Видео: YouTube/СТС



Фото: кадры из трейлера