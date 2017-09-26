"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 15 серия выходит в эфир, Руслан готов начать отношения с Настей

В среду, 27 сентября на телеканале СТС выходит свежая серия 5 сезона картины "Молодежка. Взрослая жизнь". Посмотреть ее можно будет после выхода в эфир.

В среду, 27 сентября на телеканале СТС выйдет 15 серия 5 сезона сериала "Молодежка. Взрослая жизнь".



В новом эпизоде Андрей едет в больницу, чтобы узнать о состоянии здоровья Яны, которая наглоталась таблеток. Несмотря на предательство бывшей жены, Андрей переживает за ее состояние. Девушку удалось откачать, но ее состояние по-прежнему оставляет желать лучшего.







А Костров, который нелепо попался в прошлой серии на встрече с Региной, звонит Кире. После долгого игнорирования, девушка все-таки отвечает ему, чтобы сообщить, что она уезжает. Кострову не удается найти Киру на вокзале, и он отправляется к Регине с серьезным разговором.



Костров направляется к Регине, но не застает ее. Зато пересекается с ее мужем, который сообщает, что не давал согласие на будущее отцовство Саши.







Страсти - девиз этого сериала. Руслан разговаривает с Настей. Девушка говорит, что ее сердечное признание было ошибкой. Тут становится понятно, что Настя еще сильнее хочет привязать к себе Руслана.







Алина встречает бывшего одноклассника Никиту, который, оказывается, танцует в клубе. Однокашник зовет ее с мужем на выступление. Но, как мы помним, у Миши назначен бой, поэтому он пропустит выступление.



Руслан зовет Настю в кафе и предлагает начать отношения. В заведении молодых людей застает Виталий, который по окончанию диалога зовет Настю прокатиться, чтобы поговорить на одну важную тему.



Алина приходит в клуб и узнает, что Никита будет драться против Миши. А выражение "танцевать" было лишь метафорой.



Видео: YouTube/СТС



Фото: кадры из сериала, ВКонтакте/СТС