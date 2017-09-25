"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 14 серия выходит в эфир, Пономарёв согласился на поединок

Телеканал СТС продолжает радовать фанатов новыми сериями популярной картины "Молодежка. Взрослая жизнь". На очереди уже 14 эпизод, посмотреть который сериаломаны смогут после выхода в эфир.

Во вторник, 26 сентября выходит 14 серия 5 сезона сериала "Молодежка. Взрослая жизнь".



В новой серии Натали передает Насте часть денег. Как мы помним, это некая "дань" за роман с Русланом, от которого гламурная блондинка хочет уйти. Зачем Насте нужны деньги пока не ясно, но фанаты еще узнают об этом. К слову, Настя сообщает Алексею, что с ним в Москву она не поедет из-за финансовых трудностей. Алексей соглашается с доводами невесты.







У Бушманова опять проблемы. Из-за травмы он не сможет нормально выстоять на ринге. Менеджер перенос поединка исключает. Теперь парню придется искать себе замену.



Матч "Бурые медведи" - "Буран" завершился со счетом 5:4. Команда возвращается в родной город с победой. Их встречает Бушманов, но не только для поздравлений. Он предлагает Пономареву выйти на ринг. Михаил отказывается.



Настя просит Жилина о новой должности. Девушка метила в капитаны группы поддержки. А при условии, что Марина отсутствует, тот с удовольствием соглашается.







Личная жизнь героев ни дня не обходится без интриг и крутых поворотов. Полина обнаруживает, что Яна постоянно звонит и шлет сообщения Андрею. Девушка видит его переживания, но сделать ничего не может. Как и не может ничего сделать со здоровьем Андрея, который никак не хочет показаться врачу. Впрочем, девушка нашла рычаги давления - если Андрей не пойдет в больницу, она сообщит об этом его отцу.



К Мише Пономареву неожиданно приезжает родственница - тетя Галя и сообщает, что часть дома Мишиной бабушки принадлежит ей. Тетя предлагает два варианта - продать дом, чтобы поделить деньги или выкупить ее четверть наследства. Миша выбирает второе. Где он добудет деньги - никто не знает.



И вновь тайные махинации. Савчук дает сыщику задание - узнать с кем встречается Натали. Кажется, кто-то решил выслужится перед Русланом. Сыщик сообщает, что не знает, с кем уехала Натали, но запоминает номер машины.



Впрочем, все тайное быстро становится явным. Оказывается, Натали изменяет Руслану с его братом Виталием. Савчук распознал это по номеру машины.







Регина пытается поговорить с Сашей, обнимает его и извиняется. Это видит Кира и делает соответствующие выводы. После Саша пытается связаться с Кирой, но та не берет трубку.



Миша звонит Бушманову с неожиданной новостью - он согласен на поединок.



Видео: YouTube/СТС



Фото: кадры из сериала, ВКонтакте/Молодежка