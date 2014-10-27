"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 12 серия выходит в эфир, "медведи" выигрывают, а Платонов получает травму

Сериал "Молодежка. Взрослая жизнь" идет полным ходом. В четверг, 20 сентября в эфир телеканала СТС выходит уже 12 серия. Посмотреть новый эпизод фанаты смогут сразу после выхода серии в эфир.

В четверг, 21 сентября ожидается появление новой серии картины "Молодежка. Взрослая жизнь" на телеканале СТС. Этот эпизод точно не оставит фанатов сериала равнодушными.



Новая серия начинается с неприятных новостей. Бакина штрафуют за драку, и его участие в следующем матче остается под вопросом. Костров и Пономарев пытаются заступится за парня, но Руслан отрезает - лед не место для разборок. Странно, ведь в основном острые вопросы в сериале решаются именно там.







Впрочем, ребята не теряются и подходят к Жданову с претензией, зачем, мол, подослал людей для нападения на Кисляка.



В дальнейшем Жданов лично подходит к Бакину, Пономареву, Кострову и самому Кисляку и говорит, что нападение организовал не он. Более того, Жданов сообщает, что знает о причине конфликта между Савчуком и Бакиным, и не поддерживает Ивана. Вот это поворот. Ребята начали подозревать "признаки адекватности" у игрока.



А на льду снова происходят какие-то странные вещи. Липкин приносит хоккеистам две таблетки под видом витаминов. После окончания тренировки Поляков заявляет, что на воротах будет стоять Бакин. А игру посещает неожиданный гость - Яна Самойлова.







Между "Бурыми медведями" и "Пантерами" проходит жесткая игра. А жесткая она по двум причинам: Платонов получает сильную травму, а "медведи" всухую разделывают противников со счетом 3:0.







Девушки продолжают плести интриги. Натали знакомится с Настей и просит ее завязать отношения с Русланом, чтобы у девушки был весомый довод для развода. Настя, естественно, от такого предложения отказывается.



Серия заканчивается сценой на дороге. Полина и Андрей едут на машине и у Кисляка начинаются проблемы со зрением, в его глазах расплывается дорога.



Видео: промо сериала/СТС



Фото: кадры из сериала



