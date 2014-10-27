"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 11 серия выходит в эфир, Савчук провоцирует Бакина на драку

Телеканал СТС продолжает радовать фанатов сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" новыми сериями. В среду, 20 сентября выходит одиннадцатая серия 5 сезона. Посмотреть новый эпизод можно будет сразу после выхода в эфир.

В среду, 20 сентября на телеэкраны входит 11 серия нового сезона сериала "Молодежка. Взрослая жизнь".



В новой серии Бушманов встречается со старым соперником на ринге и побеждает. Он предлагает деньги Пономарёву за помощь, но тот отказывается. После поединка у "вояки" обнаруживаются проблемы с плечом. Похоже, получил травму.







А Бакин решил возглавить ревизию в ледовом дворце. Только все не так гладко. Выясняется, что Жилин при помощи Бакина проводил через бухгалтерию подложные счета за электричество. Да, кажется теперь у кого-то серьезные проблемы.



Личная жизнь героев также полна страстей. Регина в очередной раз встречается с Сашей, чтобы вновь убедить его, но он предложение отвергает.



На тренировке Бушманов сталкивается с Костровым, в результате чего травма только усугубляется. Получается, что следующую игру Георгий пропускает.







Яна встречается с Андреем и просит у него прощение за предательство. Похоже, она решила вернуть бывшего возлюбленного. В пылу объяснений она кладет свою руку на руку Андрея, и это видит Полина, которая случайно проходила мимо. Впрочем, Андрею она об этом не рассказывает.



Марина говорит Жилину, что уходит из группы поддержки, чтобы продолжить участие в конкурсе в Москве. Жилин негодует, он говорит, что не возьмет Марину обратно в команду поддержки, когда та провалится в конкурсе.



У кого действительно проблемы, так это у Никитина. Отчим Маши написал заявление в полицию об избиении. Следователь по-человечески понимает Никитина, однако все обстоятельства складываются не в его сторону.







Перед самым матчем Савчук провоцирует Бакина на драку, нелестно отозвавшись в сторону Риты.



Фото: кадры из сериала, ВКонтакте/Молодежка



Видео: YouTube/СТС