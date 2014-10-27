"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 10 серия выходит в эфир, Пономарёв узнает, кто организовал нападение на Кисляка

Сериал "Молодежка. Взрослая жизнь" продолжает выходить на телеканале СТС. В новой серии страсти продолжают накаляться. Посмотреть 10 эпизод 5 сезона фанаты смогут после выхода серии в эфир.

Во вторник, 19 сентября фанаты увидят новую серию 5 сезона популярного сериала "Молодежка. Взрослая жизнь". Заядлых сериаломанов вновь ждут скандалы, интриги и расследования.



В 10 серии раскрывается страшная правда. Пономарёв узнает, кто являлся организатором нападения на Кисляка. К слову, пистолет, из которого и был совершен выстрел, оказался травматическим и пострадавшего забирают в реанимацию. Состояние у мужчины тяжелое и он долго не может придти в себя. А когда все-таки приходит, то обнаруживает, что у него серьезные проблемы со зрением.







Впрочем, эта история так быстро не заканчивается. Удается отыскать свидетеля происшествия, а именно девочку, которая в тот злополучный день сопровождала стрелявшего. Однако проблема в том, что свидетельница все отрицает и соглашается дать показания только после разговора с отцом Андрея.



Впрочем, накал драматизма не спадает и "вне поля". Но все-таки соревнование черлидерш тоже можно назвать битвой. Настя изо всех сил пытается уговорить других девочек поучаствовать в соревнованиях. Она хочет во что бы то ни стало лишить Марину уважения команды. Стоит отметить, что Марине это на руку, и девушка все-таки проходит в следующий тур танцевального шоу.







Тренер Макеев после стычки со Ждановым все-таки получает хорошие вести. Точнее, хорошее предложение, которое станет для него отличным продвижением по карьерной лестнице.







Не пропустите премьеру 10 серии нового сезона сериала "Молодежка. Взрослая жизнь".



Видео: промо сериала



Фото: кадры из сериала, ВКонтакте/Молодежка