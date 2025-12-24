С весны дорожники Петербурга потратили 1 млн кубометров воды на мойку улиц

Комблаг продолжает следить за порядком, чтобы и пешеходы, и автомобилисты могли без пыли и грязи следовать по своим делам.

Дорожные специалисты Петербурга с 1 марта достигли рекордной отметки в 1 млн кубометров воды. Объем использовали для мойки и чистки городских улиц, сообщили в комитете по благоустройству.

Ведомство продолжает следить за порядком, чтобы и пешеходы, и автомобилисты могли без пыли и грязи следовать по своим делам.

И дело ведь не только в чистоте. Наверное, многие читали, как из-за жары в Европе трескаются сейчас хваленые скоростные автобаны. Вот чтобы не допускать таких неприятных моментов, дорожники регулярно проходят с поливом, чтобы держать температуру асфальта в нормативном состоянии и не происходило перегрева, который ведет к деформации и разрушению покрытия. Сергей Петриченко, глава комблага

Ранее мы рассказывали о том, что более 632 тыс. петербуржцев проголосовали за объекты благоустройства.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга