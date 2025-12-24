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С весны дорожники Петербурга потратили 1 млн кубометров воды на мойку улиц
Сегодня, 15:20
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С весны дорожники Петербурга потратили 1 млн кубометров воды на мойку улиц

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Комблаг продолжает следить за порядком, чтобы и пешеходы, и автомобилисты могли без пыли и грязи следовать по своим делам.

Дорожные специалисты Петербурга с 1 марта достигли рекордной отметки в 1 млн кубометров воды. Объем использовали для мойки и чистки городских улиц, сообщили в комитете по благоустройству. 

Ведомство продолжает следить за порядком, чтобы и пешеходы, и автомобилисты могли без пыли и грязи следовать по своим делам. 

И дело ведь не только в чистоте. Наверное, многие читали, как из-за жары в Европе трескаются сейчас хваленые скоростные автобаны. Вот чтобы не допускать таких неприятных моментов, дорожники регулярно проходят с поливом, чтобы держать температуру асфальта в нормативном состоянии и не происходило перегрева, который ведет к деформации и разрушению покрытия. 

Сергей Петриченко, глава комблага 

Ранее мы рассказывали о том, что более 632 тыс. петербуржцев проголосовали за объекты благоустройства. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: благоустройство, мойка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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