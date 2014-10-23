Минстрой обновил план по развитию технологий модульного строительства

Реализация Плана рассчитана на период до 2025 года.

В июне Министерство строительства России утвердило План мероприятий по разработке, актуализации и утверждению документов нормативно-технического регулирования, направленных на развитие технологий модульного строительства в РФ. Новый документ был принят в рамках изначально запланированной актуализации предыдущей версии Дорожной карты, реализуемой с августа 2022 года.

Обновлённой Дорожной картой предусмотрена актуализация нормативно-технических документов: СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01­87 Несущие и ограждающие конструкции" и ГОСТ Р 58760­2019 "Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия". Изменения направлены на расширение области применения модульных технологий и быстровозводимых конструкций при проектировании и строительстве объектов разного функционального назначения и уточнение общих технических требований к ним. Более подробная информация указана на портале "Строительный Петербург".

Реализация Плана рассчитана на период до 2025 года.

Фото: Минстрой