МегаФон разогнал интернет в 40 деревнях и поселках Ленинградской области

Более трехсот тысяч жителей региона могут оценить новые скорости мобильного интернета, благодаря проведенным работам по переводу частот из сетей второго и третьего поколений (2G/3G) в стандарт 4G.

Для улучшения качества связи инженеры провели программу рефарминга на существующих базовых станциях – в 30 малых населенных пунктах Ленинградской области был запущен высокочастотный диапазон, который повышает емкость сети и увеличивает скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов. Теперь контент загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов.

Также в рамках рефарминга специалисты задействовали технологию Dynamic Spectrum Sharing (DSS), благодаря которой сигналы 2G и 4G могут работать совместно. Она позволяет ускорить мобильный интернет на всех гаджетах и не ухудшить качество вызовов с устройств, работающих только в 2G, которыми продолжают пользоваться некоторые абоненты. После проведенных работ улучшения на сети могут оценить жители Волосовского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинсокого, Приозерского и Тосненского районов Ленинградской области.

Рефарминг обычно подразумевает не только перевод частот 2G в стандарт LTE, но и переход от использования 3G к LTE. Такие изменения могут повлиять на работу M2M‑устройств, например, банкоматов, платёжных терминалов, системы навигации и других устройств, которые работают в сетях третьего поколения. Поэтому мы оставляем часть емкости в 3G для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу этого оборудования. Масштабная работа по рефармингу позволила нам увеличить скорость мобильного интернета в области до 195 Мбит/с. Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

МегаФон проводит рефарминг сети в 52 регионах страны. Перевод частот позволит абонентам пользоваться любыми цифровыми сервисами на ещё более высоких скоростях и с совершенным качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и многое другое.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)