4G от МегаФона достиг максимальной скорости в Ленинградской области

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Ленинградской области до 110 Мбит/с. Как отмечают аналитики компании, показатели скорости замерялись в условиях активной нагрузки на сеть. При такой скорости можно за минуту скачать часовое видео с разрешением 4К. Высокого значения удалось достичь благодаря завершению одного их этапов модернизации сети в регионе – расширению полосы в диапазоне 2100 МГц, который используется для передачи данных.

Инженеры оператора улучшили показатели сети во всех районах Ленобласти, реализовав программу рефарминга на более чем 650 объектах связи. Рефарминг – перевод частот, задействованных в сетях связи 3G, в современный стандарт LTE. Процедура позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. Модернизация существующей телекоммуникационной инфраструктуры позволила не только повысить качество мобильной сети, но и перераспределить нагрузку между базовыми станциями, чтобы абоненты в области могли получать качественные услуги связи даже в летний сезон, когда в регионе отмечается пиковая нагрузка на сеть.

Ежегодно в апреле мы отмечаем возрастающий трафик на сети в Ленобласти. По данным аналитиков компании, в текущем месяце потребление мобильного интернета выросло на 15% относительно прошлого месяца. В период майских праздников этот показатель будет еще выше – люди активно выезжают за город. Чтобы наши абоненты могли пользоваться привычно высокими скоростями как в городе, так и за его пределами, мы стараемся использовать все возможности для развития инфраструктуры – строить новые базовые станции или расширять технический ресурс на существующих. Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Фото: pxhere.com