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Мобильные офисы МФЦ меняют график работы
Сегодня, 10:28
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Мобильные офисы МФЦ меняют график работы

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Для приема требуется предварительная запись.

С 10 июня мобильные офисы МФЦ будут работать по новому графику. Выезды МФЦ Приморского района на Юнтоловском проспекте, 53/1 отменены. 

МФЦ Выборгского района в поселке Парголово на улице 1-го Мая, 107/5 изменит свой график. В понедельник, среду и четверг он будет работать с 10 до 19:30, в пятницу — с 10 до 20. Вторник станет нерабочим днем. 

Гражданам напоминают, что в мобильном МФЦ можно оформить более 330 услуг. В них не входит паспорт гражданина РФ, регистрационный и миграционный учет, выдача загранпаспорта. Необходима предварительная запись по телефону 576-05-81. Всего в Петербурге 5 мобильных МФЦ в трех районах города. 

Фото: пресс-служба СПБ ГКУ "МФЦ"

Теги: мобильный офис, мфц
Категории: Лента новостей,

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