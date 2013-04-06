Мобильные офисы МФЦ меняют график работы

Для приема требуется предварительная запись.

С 10 июня мобильные офисы МФЦ будут работать по новому графику. Выезды МФЦ Приморского района на Юнтоловском проспекте, 53/1 отменены.

МФЦ Выборгского района в поселке Парголово на улице 1-го Мая, 107/5 изменит свой график. В понедельник, среду и четверг он будет работать с 10 до 19:30, в пятницу — с 10 до 20. Вторник станет нерабочим днем.

Гражданам напоминают, что в мобильном МФЦ можно оформить более 330 услуг. В них не входит паспорт гражданина РФ, регистрационный и миграционный учет, выдача загранпаспорта. Необходима предварительная запись по телефону 576-05-81. Всего в Петербурге 5 мобильных МФЦ в трех районах города.

Фото: пресс-служба СПБ ГКУ "МФЦ"