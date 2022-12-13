Петербург вошел в десятку лучших регионов с самыми низкими показателями младенческой смертности

Петербург вошел в десятку лучших регионов России с самыми низкими показателями младенческой смертности. Об этом рассказали в Аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.
Показатель младенческой смертности в Северной столице в 2022 году составил 3,4 на 1000 родившихся живыми. В 2021 году он составлял 3,7 на 1000 родившихся живыми.
Также Петербург был отмечен как город, в котором один из самых высоких в стране показателей укомплектованности врачами-неонатологами в медицинских организациях.
Ранее на Piter.tv: В Петербурге сокращается количество детей-сирот.
Фото: pxhere.com
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