  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Михаил Мишустин рассказал о достижениях в строительстве
Сегодня, 11:14
196
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Михаил Мишустин рассказал о достижениях в строительстве

0 0

За шесть лет введено 578 млн квадратных метров жилья.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 26 марта выступил в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе правительства, где подвел итоги последних лет и обозначил ключевые направления развития страны. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

Среди достижений – рекордные темпы жилищного строительства. За шесть лет введено 578 млн квадратных метров жилья, что позволило миллионам семей улучшить свои жилищные условия. Важным шагом стало включение индивидуального строительства в систему эскроу-счетов, что делает вложения граждан более защищенными.

Также в отчетный период особое внимание уделено социальной инфраструктуре. В Санкт-Петербурге за 2024 год открыто 118 социальных объектов, включая школы, детские сады и медицинские учреждения.

Глава правительства подчеркнул, что главная цель – не просто наращивание объемов строительства, а создание комфортной городской среды и повышение качества жизни россиян.

Фото: сайт Государственной Думы РФ

Теги: михаил мишустин, строительство
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии