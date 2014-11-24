Михаил Мишустин рассказал о достижениях в строительстве

За шесть лет введено 578 млн квадратных метров жилья.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 26 марта выступил в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе правительства, где подвел итоги последних лет и обозначил ключевые направления развития страны. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Среди достижений – рекордные темпы жилищного строительства. За шесть лет введено 578 млн квадратных метров жилья, что позволило миллионам семей улучшить свои жилищные условия. Важным шагом стало включение индивидуального строительства в систему эскроу-счетов, что делает вложения граждан более защищенными.

Также в отчетный период особое внимание уделено социальной инфраструктуре. В Санкт-Петербурге за 2024 год открыто 118 социальных объектов, включая школы, детские сады и медицинские учреждения.

Глава правительства подчеркнул, что главная цель – не просто наращивание объемов строительства, а создание комфортной городской среды и повышение качества жизни россиян.

Фото: сайт Государственной Думы РФ