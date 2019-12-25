Врач рассказала об опасности раздельного питания

Медик отметила, что основателем теории раздельного питания в США являлся натуропат Герберт Шелтон. А у него не было медицинского образования.

Раздельное питание может быть опасно, так как любые сильные ограничения в питании способны вызвать ухудшение здоровья. Например, привести к возникновению заболеваний ЖКТ и истощению пищеварительной системы. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-валеолог Надежда Чернышова.

Медик отметила, что основателем теории раздельного питания в США являлся натуропат Герберт Шелтон. А у него не было медицинского образования. Некоторые его последователи, которые придерживались диеты слишком жестко, начали умирать от расстройств пищеварения. Некоторые питались только соками и водой. Из-за такой диеты умерла от пневмонии семилетняя девочка (ее кормил так отец), рассказала Надежда Чернышова.

Чернышова отметила, что у человека желудок и двенадцатиперстная кишка устроены так, что могут переваривать одновременно разные виды продуктов. Также эволюционно люди привыкли питаться смешанной едой. Если организму чего-то не хватает, он начинает расходовать дополнительные силы для компенсации этих продуктов.

Валеолог рассказала, что самое важное в питании – это не переедать.

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