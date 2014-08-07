Многодетной семье из Кировска вручили микроавтобус

Всего в семье 6 детей: 4 мальчика и 2 девочки, причем два мальчика и одна девочка – тройняшки.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил многодетной семье Артема и Ирины Кудрявцевых из Кировска ключи от микроавтобуса. Об этом рассказали в региональной администрации.

Отец семьи Кудрявцевых трудится судовым механиком, а мама – логопед для дошкольников. Сейчас она полностью посвятила себя семье и заботе о детях. Всего в семье 6 детей: 4 мальчика и 2 девочки, причем два мальчика и одна девочка – тройняшки.

По поручению губернатора Ленинградской области многодетные семьи, имеющие 6 и более несовершеннолетних детей, обеспечиваются автомобилем без учета критерия нуждаемости.

В 2024 году по программе поддержки многодетных семей в Ленобласти вручили 18 машин марки ГАЗ. В 2023 году было вручено 17 машин, в 2022 году – 10.

В 2024 году в Ленинградской области были введены новые меры для поддержки многодетных семей: принят областной закон, предусматривающий обеспечение вторым автомобилем многодетных семей, в которых воспитываются 10 и более несовершеннолетних детей; при наличии 3 и более детей семья освобождается от уплаты налога за одно транспортное средство; сертификат при рождении тройни теперь можно использовать для погашения ипотеки, направлять средства на строительство жилого дома.

Фото: администрация Ленобласти