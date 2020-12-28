Развеяны три популярных мифа о бензине

Например, качество бензина никак не зависит от октанового числа топлива, хотя бытует такое мнение.

Эксперты портала "Автовзгляд" опровергли три мифа о бензине, популярных среди российских водителей.

Например, качество бензина никак не зависит от октанового числа топлива, хотя бытует такое мнение. Так, 92-й бензин может быть высшего качества, но для двигателя с высокой степенью сжатия он технически не подойдет или 100-й бензин не подойдет для старых автомобилей, которым нужно топливо с более низким октановым числом.

Другой миф заключается в том, что топливо с моющими и чистящими присадками вредит автомобилю. Эксперты же заключили, что такой бензин положительно влияет на работу двигателя, так как очищает форсунки, при этом не убирает всю сажу из камер сгорания.

Третье заблуждение связано с тем, что автопроизводители якобы намеренно рекомендуют для своих машин бензин с более высоким октановым числом, потому что он дороже. Но на деле Аи-92 постепенно уходит в прошлое, в Европе его вовсе не продают. Но в России, производители продолжают настраивать блоки управления двигателей таким образом, чтобы агрегаты без проблем переваривали любое топливо.

В России прогнозируют резкий рост оптовых цен на бензин.

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