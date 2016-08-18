В Петербург и Псковскую область с начала года привезли 4,6 тысяч тонн мидий

Основными поставщиками морской продукции выступили Чили.

С начала года на складах временного хранения в Петербурге и Псковской области должностные лица СЗМУ Россельхознадзора провели ветеринарный контроль более 4,6 тысяч тонн мидий и 103,7 кг живых устриц в раковине.

Основными поставщиками морской продукции выступили Чили (более 4,2 тысяч тонн), Новая Зеландия (более 277 тонн) и Китай (111,5 тонн), также мидии и устрицы поступали из Латвии, ОАЭ и Республики Беларусь.

Все морепродукты, соответствующие требованиям ЕАЭС, успешно прошли ветеринарный контроль и были допущены к дальнейшему следованию в адреса грузополучателей.

Недавно Россельхознадзор выявил партию заражённых бананов в морском порту Петербурга.

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