Мгинская пенсионерка после экскурсии в Петербург обнаружила близкую связь своих родственников с князьями Юсуповыми

Поездка организации мгинских пенсионеров в Юсуповский дворец в Петербурге вызвала к жизни воспоминания одной из участниц о родственниках, живших в окрестностях Мги, и об их неожиданном сближении с князьями Юсуповыми, хозяевами всех окрестных земель.

Прежде всего несколько слов о некоммерческой организации "Культурное наследие Южного Приладожья", ни один десяток лет ведущей свою деятельность в поселке Мга Ленинградской области под руководством Ираиды Ивановны Мартыновой. Недавно проект этой НКО "Душа твердит – не падать духом!" выиграл грант губернатора региона. В рамках данного проекта и прошла, в частности, поездка в Никольский морской собор и в Юсуповский дворец на Мойке.

Елена Кузьмина – активная участница работы НКО, учительница на пенсии. И то, что Елена Николаевна рассказала на этот раз, заставило слушателей изумленно ловить каждое слово: не часто история государства Российского так переплетается с личной историей семьи хорошо знакомой тебе односельчанки! Рассказчица продемонстрировала собравшимся герб и флаг поселка Мга. И рассказала о преемственности герба, в состав которого вошла и геральдическая символика князей Юсуповых.

История славного рода Юсуповых ведет свое начало с середины XVI века. В 1837 году княгиня Татьяна Васильевна Юсупова купила мызу Успенскую, в состав которой входили все окрестные деревни, ныне находящиеся на территории Мгинского поселения. Войтолово также упоминается в старинных документах как земельные угодья, входящие в мызу Успенскую. Сам помещичий дом был в селе Успенском (ныне Сологубовка), а Войтолово, где с давних пор проживали многие поколения предков Елены Николаевны, играло роль егерского поселка. Юсуповы и их гости любили охотиться в этих местах на лосей, которых здесь было много.

В статье "Деревенские судьбы" журналистка Светлана Стародумова так описывает находку, сделанную в деревне Войтолово: "С половинки старой пожелтевшей фотографии, из невообразимого далека, чуть опершись маленькой ручкой, смотрела на меня дама в амазонке и маленькой шапочке с вуалью" (газета "Ладога" от 1 ноября 2005 года).

С обратной стороны фотографии Зинаиды Николаевны, княгини Юсуповой, графини Сумароковой-Эльстон кто-то сделал надпись. Возможно, сама графиня. Какова же история фото?

Вот записанное Светланой Стародумовой семейное предание – рассказ пожилой жительницы Войтолово Клавдии Гавриловны Ивановой, в девичестве Махутиной, о том, как однажды князь Юсупов с гостями поехал охотиться на лосей.

"Лось выбежал на князя, лошадь князя испугалась и сбросила седока. Князя подняли и перевезли в ближайшую деревню – это и было Войтолово. Пока князь приходил в себя в доме моего деда-егеря, его молоденькая жена княгиня узнала, что у деда недавно родился сын и ещё не крещен – это и был мой отец. Она пожелала стать ему крестной матерью, нарекла крестника Гаврилой и подарила ему свою фотографию".

Егерем князей Юсуповых был Павел Махутин. "Мне он по большому счету очень дальняя родня, – говорит Елена Кузьмина. – Он был дедом двоюродной или троюродной сестры моей бабушки, Махутиной Анны Дмитриевны в девичестве".

Елена Николаевна принесла сохранившееся "фото из комода", датированное 1903 годом. На этом семейном фото под цифрой 1 – бабушка Елены Кузьминой в возрасте одного года. События же, о которых рассказала Елена Николаевна, относятся ко второй половине XIX века.

Автор: Ростислав Переверзев

Фото: предоставлено Ириной Демидовой