  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 3 ноября все отделы МФЦ закроются на час раньше
Сегодня, 16:34
207
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 3 ноября все отделы МФЦ закроются на час раньше

0 0

4 ноября будет выходной день.

В правительстве Ленобласти рассказали о режиме работы МФЦ в ноябрьские праздничные дни.

В предпраздничный день, 3 ноября, все филиалы и отделы МФЦ закроются на один час раньше – в 20:00. Удаленные рабочие места МФЦ (УРМ и ТОСП)  в этот день также завершат свою работу на час раньше, при этом  режим работы каждого удаленного рабочего места необходимо уточнять на сайте, поскольку они работают по индивидуальному графику. 

В бизнес-офисах МФЦ 3 и 4 ноября будут выходные дни, а накануне праздника, 2 ноября, они закроются  на один час раньше – в 17:00. 

С 5  ноября все офисы МФЦ Ленинградской области будут работать по обычному графику.

Фото: Piter.tv

Теги: мфц, ноябрьские праздники
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии