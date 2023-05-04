В Ленобласти 3 ноября все отделы МФЦ закроются на час раньше

4 ноября будет выходной день.

В правительстве Ленобласти рассказали о режиме работы МФЦ в ноябрьские праздничные дни.

В предпраздничный день, 3 ноября, все филиалы и отделы МФЦ закроются на один час раньше – в 20:00. Удаленные рабочие места МФЦ (УРМ и ТОСП) в этот день также завершат свою работу на час раньше, при этом режим работы каждого удаленного рабочего места необходимо уточнять на сайте, поскольку они работают по индивидуальному графику.

В бизнес-офисах МФЦ 3 и 4 ноября будут выходные дни, а накануне праздника, 2 ноября, они закроются на один час раньше – в 17:00.

С 5 ноября все офисы МФЦ Ленинградской области будут работать по обычному графику.

Фото: Piter.tv