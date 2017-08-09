 Около 13 тысяч участников пробегут марафон "Белые ночи"

В этом году участникам предложили две дистанции: 10 и 42 км.

В середине лета, 22 июля, в Северной столице пройдет 29 Международный марафон "Белые ночи". В крупнейшем спортивном забеге примут участие около 13 тысяч человек.

Марафон, по традиции, начнется в 9 утра. На Дворцовой площади соберутся легкоатлеты и любители бега. Интересно, что в 1990 году, когда проходили первые соревнования, бегуны стартовали в 11 вечера. Однако, тогда забег увидели далеко не все жители города, и соревнования перенесли на утреннее время.

В этом году участникам предложили две дистанции: 10 км и 42 км. На первую организаторы зарегистрируют 7 тысяч участников. Вторую дистанцию пробегут 6 тысяч человек. Поговаривают, что больше половины заявок уже забронированы.

В России за последние годы наблюдается повышенный интерес к бегу, здоровому образу жизни. Если пять лет назад в марафоне хотели принять участие около 4 тысяч человек, то в этом году мы уже обработали более 20 тысяч заявок. Антон Уйк, вице-президент Спортивной федерации лёгкой атлетики Санкт- Петербурга.

В середине июля на марафон приедут участники из 45 стран. Среди них - любители бега из Китая, Японии и США. Никакие геополитические проблемы не помешают людям из разных государств соревноваться в честном поединке.

Спортсмены пробегут мимо Исаакиевского собора, памятника Медному всаднику и других значимых мест Северной столицы. Вернутся они опять на Дворцовую площадь. Уникальный забег смогут посмотреть все желающие. В комитете по физической культуре и спорту отметили, что в прошлом году марафон увидели 50 тысяч зрителей.

Напомним, что уже в этом месяце, 21 апреля, пройдет подготовительный полумарафон "Белые ночи". В забеге примут участие 4 тысячи человек.

Фото: ВКонтакте.

Видео: Piter.TV