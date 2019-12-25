В Петербурге за сутки выпало 27% осадков от месячной нормы июля

Накануне, 12 июля, в Петербурге бушевал циклон "Зельда", который обрушил на Северную столицу ливни, грозы и сильный ветер.
По данным ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, за сутки в городе выпало 22 мм осадков, что составляет чуть более четверти (27%) от месячной нормы июля.
А 13 июля на погоду в Петербурге окажет влияние промежуточный гребень антициклона. Его стараниями обойдётся без дождей, температурные показатели окажутся на 2-3 градуса выше климатической нормы.
Фото: Piter.tv
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