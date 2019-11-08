"Место встречи – Невский, 70: главный редактор "Авторадио" предположила, каким будет радио через 10 лет

Вопрос будущего тех или иных СМИ нередко становится предметом жарких дискуссий. Не стало исключением и радио. Останется ли в век доступного контента, бесплатного интернета и блогеров место классическим радиостанциям? Эту тему обсудили члены клуба "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга".

Маргарита: Добрый вечер, меня зовут Маргарита, я студент Института кино и телевидения. В первую очередь, большое спасибо вам за этот чудесный диалог, это действительно очень увлекательно. Вы так воодушевленно рассказывали вашу историю, что у меня возник такой вопрос. Что вас вдохновляет на вашу работу? И можно ли это назвать работой или, скорее, делом души или даже жизни?

Иванова: Вот так вот. Работа – рутина ежедневная или что-то другое?

Маркова: В любой работе есть рутина. Но если работа нравится, то, по большому счету, конечно… Я бы очень мечтала... У меня есть два ребенка, они еще в переходном возрасте. И я вот думаю: Господи, только бы вы нашли себе дело в жизни, которое вам будет нравиться. Когда не надо мучительно стаскивать себя с кровати, идти куда-то и там смотреть: так, до обеда еще час, а до вечера еще пять... Конечно, работа должна нравиться. И вот, если работа нравится, это огромное счастье в этой жизни. То есть мне нравится моя работа. Угу.

Иванова: Всегда нравилась?

Маркова: Всегда!

Иванова: Наташа, я вот сказала…

Маркова: Но проблемы бывают.

Иванова: Это нормально. Я сказала, что вот для меня работа в эфире – это все-таки кайф такой серьезный и ощущение полета. А ты когда в эфире, что такое для тебя прямой эфир? Мы, кстати, сейчас в прямом эфире…

Маркова: Здорово. А то, что Ира говорит по поводу кайфа, полета, это на самом деле правда. Эта история о том, что, когда ты находишься в эфире, там есть какие-то волны, которые передаются, это правда. Находясь в эфире, можно понять Филиппа Киркорова, который не хочет уходить со сцены. Это реально тебя захватывает, и это правда. Иногда, конечно, это уводит в какую-нибудь дурость и безнаказанность. Потому что ты думаешь: "Черт. Я могу повелевать миром. А ну-ка все руки вверх. А ну-ка все СМС-ку такую". То есть – есть такое. Ну, надо себя сдерживать.

Иванова: Надо быть ответственным.

Маркова: Ответственным, да.

Иванова: Все-таки эфир – вот чему учило то самое "Ленинградское радио" – это ответственность перед слушателем.

Маркова: Обязательно.

Иванова: Ну и последний, наверное, вопрос…

Маркова: И да, мы за плохое ударение тоже наказываем. На всякий случай я…

Иванова: За это отдельно (пожимает руку Марковой), за это отдельно! И вот последний вопрос. Мы вот в начале начали, каким будет радио будущего. И версия моя, предложенная ребятами молодыми, тобой была отвергнута. С твоей точки зрения, каким будет радио завтра, через год, через 10 лет? Даже по нашему разговору понятно, что ничего не стоит на месте. Все в этой области развивается, двигается, есть место для творчества, креатива. Вот как ты видишь ближайшее и не ближайшее?

Маркова: Я думаю, что радио будет чувствовать себя очень хорошо в ближайшем будущем. Знаете, почему? Потому что сейчас мы немножко, конечно, уходим в интернет. У нас все немножко такое… не настоящее. Смотришь Instagram, и непонятно: человек в принципе так выглядит или не так выглядит? То есть немножко мы чего-то такого добавляем. А радио, оно все-таки несет в себе оттенок настоящей эмоции. И мне кажется, что вот, возможно, этого будет не хватать в будущем. И потом вот молодежь… Знаете, я видела, был какой-то день рождения, и там подростки пришли в боулинг-клуб. Они даже не играли, они даже не разговаривали, они все сидели в своем телефоне. Потом я совершенно случайно узнала у своего ребенка… Я говорю: "Слушай, ты позвони своему однокласснику". А он говорит: "Мам, я не знаю его телефон. Сейчас никто не звонит".

Иванова: Все пишут.

Маркова: Я говорю: "А как?" Он говорит: "Сейчас я ему напишу "ВКонтакте"". То есть нету... Я думаю, что через какое-то время все разучатся говорить, и мы тогда с тобой откроем школу "Друзья, давайте общаться". И будем зарабатывать огромные деньги, уча людей говорить "здравствуйте".

Иванова: "Как мы рады вас видеть! А сегодня прекрасная погода" (смеется).

Маркова: А если говорить про какие-то серьезные вещи... Может быть, я сейчас скажу абсурд, и, может быть, это никогда вообще не случится. Но вот сейчас, в принципе, мы на радиостанции размышляем часами, вот если ровно новости начинаются… Но, может быть, так получится – я не знаю, конечно, как это получится, но у меня есть такая шальная мысль – может быть, мы перейдем на такое программирование, когда мы будем мыслить не часами, а, вы знаете, как лента в телефоне. То есть когда все программы идут как-то совсем по-другому. А может быть, мы будем вещать также в эфире, но у каждого человека будет возможность – мы уже и сейчас ее в принципе даем – делать какое-то мобильное приложение: выдергивать свои любимые программы и слушать, переслушивать их снова и снова.

Смотреть эфир полностью можно в разделе "Наши трансляции".

Видео: Piter.TV