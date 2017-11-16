В сети появилось видео с мертвым рэпером Lil Peep в автобусе

По интернету расходится видео с, предположительно, мертвым репером Lil Peep в его концертном автобусе.

В Telegram-канале 2ch появилось видео с погибшим рэпером Lil Peep (настоящее имя Густав Ар). В записи переснятая Instagram Stories исполнителя Instagram Stories Вexey. Сейчас в аккаунте bexeyswan этого видео нет.

Вexey оворит на камеру, что "Peep, видимо, в конце автобуса выполняет отжимания и приседания". Затем он заходит за угол и камера снимает похожего на Ара человека. Он белдный и сидит с откинутой головой. Молодой человек почти сразу заканчивает видео.

Предположительно, видео сняли в гастрольном автобусе Lil Peep. Ранее мы сообщали, что американский рэпер Lil Peep скончался от передозировки опиатами. По предвариетльным данным 21-летний исполнитель скончался от сочетания успокоительного Xanax и опиоидного анальгетика фентанила. Сообщалост также, что молодого человека отвезли в больницу. Так что, возможно, на видео он еще был жив.

Видео: Telegram / 2ch