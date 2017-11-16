Смерть рэпера Lil Peep: американские и русские рэперы выражают соболезнования

В четверг, 16 ноября, стало известно о смерти рэпера Lil Peep. По предварительным данным, 21-летний исполнитель скончался от передозировки в своем автобусе.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?



Вечером в среду, 15 ноября, (четверг, 16 ноября, по московскому времени) стало известно о смерти рэпера Рустава Ара, который больше известен под псевдонимом Lil Peep. Известно, что молодому человеку стало плохо перед концертом в городе Тусон, Аризона. Мы сообщали, что американский рэпер Lil Peep скончался от передозировки опиатами.

Менеджер Чейз Ортега подтвердил смерть рэпера.

По предварительным данным, 21-летний исполнитель скончался от передозировки успокоительного Xanax и опиоидного анальгетика фентанила. Сообщалось, что молодого человека увезли в больницу, но врачи не смогли помочь пациенту.

Друг рэпера Bexey случайно выложил видео с Lil Peeр без сознания. Молодой человек зашел в автобус со словами, что "Пип, видимо, занимается приседаниями в дальнем конце". Однако вместо этого камера сняла бледного парня с откинутой головой. Видео вскоре удалили из аккаунта.



ВЕРСИИ СЛУЧИВШЕГОСЯ



Смерть молодого парня сразу же обросла множеством слухов и домыслов. В частности, многие увидели знак в том, что одним из последних постов в Instagram Lil Peep была фотография с таблетками на языке. Все посчитали это предсмертным сообщением.

Однако после этого рэпер выложил пост со своими фанатами. В комментарии он назвал их прекрасными. Не совсем похоже на прощание.

Пока что все склоняются к версии со случайной передозировкой препаратов.



РЕАКЦИЯ ДРУЗЕЙ И РЭПЕРОВ



Менеджер исполнителя Чейз Ортега написал, что целый год боялся подобного звонка. Видимо имея ввиду сообщение о смерти его подопечного.

Соболезнования выразили рэперы Lil Yachty, Lil Pump, Post Malone. Riff Raff –написал, что недавно виделся с Lil Peep. Они фристайлил вместе в его номере. Погибший предложил сделать им одинаковые татуировки.

Сожаления выразили и российские рэперы. Oxxxymiron написал, что ему не нравится музыка Рустава Ара. Однако он попросил всех держаться подальше от опиатов. FACE также упомянул в своем соболезновании об опасности наркотиков. PHARAOH, который выступал на разогреве во время московского концерта исполнителя, написал: "Покойся с миром, Lil Peep".

Пожалуйста, пусть всё это будет неправдой (this isn’t real please) Арзайлеа Родригес, девушка рэпера

Она также выложила в своем Instagram скриншот их переписки с трогательной подписью.

Фото: Instagram / lilpeep

Видео: Telegram / 2ch? Youtube / Lil Peep