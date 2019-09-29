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Вышел трейлер документального фильма о рэпере Lil Peep

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За продюсирование фильма взялся известный режиссер Терренс Малик.

В сети появился первый трейлер фильма "Все обо всех" (Everybody"s Everything). В документальной картине расскажут о том, как сложилась удивительная и трагически короткая жизнь рэпера Lil Peep. В его творчестве были совмещены элементы хип-хопа, эмо, трэпа и панка.

Зрителям и поклонникам музыканта будет представлен взгляд на его детство на Лонг-Айленде и стремительную волну популярности в юности с миллионами фанатов до внезапной смерти.

Российская премьера фильма запланирована на 7 ноября.

Напомним, 21-летнего Густава Айра нашли мертвым 16 ноября 2017 года. По предварительной информации, смерть музыканта могла наступить от передозировки медикаментов

Видео: Lil Peep / YouTube

Теги: lil peep, документальный фильм, кино, музыка, музыкант, рэп
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Музыка,

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