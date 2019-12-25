Инфекционист рассказал о мерах предосторожности для привившихся от COVID-19

Самое главное, по мнению врача, не заболеть между двумя прививками.

После первой прививки от коронавируса важно соблюдать профилактические меры. Об этом РИА Новости сообщил инфекционист Андрей Поздняков.

По словам специалиста, в течение нескольких дней после получения первой дозы не рекомендуются тяжелые нагрузки. Также нельзя переохлаждаться и необходимо носить маску. Андрей Поздняков отметил все предосторожности нужны, чтобы не заболеть коронавирусом между двумя вакцинами.

Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты. Андрей Поздняков, инфекционист

К моменту введения второго компонента вакцины, организм человека уже более защищен.

Ранее Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации в Петербурге.

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