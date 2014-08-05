МегаФон ускорил интернет в городе воинской славы Тихвине

Оператор модернизировал более 80% телекоммуникационной инфраструктуры в городе воинской славы Тихвине. Населенный пункт является не только административным центром одного из крупнейших по площади районов Ленинградской области, но и важным транспортным узлом, соединяющим Северную столицу с другими регионами страны. После проведённых работ средняя скорость передачи данных в мобильных устройствах жителей и гостей города выросла почти в 2 раза.

Инженеры компании обновили оборудование на существующих объектах связи и построили новые базовые станции, чем увеличили пропускную способность сети на всей территории города. В зону улучшений также попали важные транспортные узлы – автодорога А114 "Вологда – Новая Ладога" и железнодорожная станция "Тихвин", через которую проходят порядка 10 пассажирских поездов дальнего следования из Санкт-Петербурга в Архангельск, Екатеринбург, Тюмень, Новокузнецк, Воркуту, Челябинск и другие крупные города страны.

Развитие инфраструктуры позволило пользователям скачивать большие объемы информации за более короткий промежуток времени. Например, на загрузку приложения "Госуслуги" теперь понадобится не более 20 секунд. Также абоненты могут смотреть на своих смартфонах видео онлайн в максимальном качестве без задержек и использовать для звонков технологию VoLTE. Она обеспечивает мгновенное соединение, позволяет четче слышать собеседника, минимизируя воздействие посторонних шумов, и дает возможность не прерывать интернет-сессию во время разговора.

Мы стараемся расширять возможности сети там, где начинаем отмечать возрастающую абонентскую активность. По данным аналитиков МегаФона жители Тихвина скачивают в среднем 25 Гигабайт трафика в месяц. Это на 10% больше, чем, например, потребляет абонент в городе Волхов Ленинградской области. К этому объему добавляется большой расход data-трафика пассажирами дальних и пригородных поездов, проходящих через город. Нам важно обеспечить своим абонентам доступ к качественным услугам связи как дома, на отдыхе, так и в пути. Ведь для многих сейчас мобильная связь – неотъемлемый элемент комфорта и спокойствия. Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Ранее МегаФон был признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети.

Фото: unsplash