МегаФон подготовил сеть в Ленинградской области к дачному сезону

МегаФон улучшил параметры сети в Ленинградской области к началу дачного сезона – оператор расширил полосу частот в диапазоне 900 МГц, используемую для передачи данных. Аналитики компании отмечают, что в результате проведенных работ увеличилась емкость и пропускная способность сети, а также на 10% выросла скорость мобильного интернета.

Технические специалисты провели комплекс мероприятий по подготовке сети к увеличению нагрузки в весенне-летний период - модернизировали более 700 объектов телекоммуникационной инфраструктуры в области. Улучшения на сети позволили обеспечить более плотное покрытие 4G во всех 18 районах Ленобласти, повысить качество предоставляемых услуг связи для двух миллионов областных жителей и подготовить сеть к сезонному росту мобильного трафика. Высокие скорости мобильного интернета за чертой города дают возможности абонентам учиться и работать удаленно на своих дачных участках, стримить с лесных прогулок и делиться красотами летней природы в сети.

Из года в год в летний период мы наблюдаем, как трафик передачи данных стремительно мигрирует из города в область. Статистика показывает, что в дачный сезон 2022 потребление мобильного интернета в Ленобласти выросло более, чем в два раза. Растущий спрос на мобильный интернет обязывает нас развивать сеть, чтобы даже в пиковые нагрузки обеспечивать абонентам комфортное пользование нашими услугами. Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Прошедшая модернизация – всего лишь один из многочисленных этапов работ оператора по улучшению качества связи в области. Только за 2022 год МегаФон построил и модернизировал в регионе более 350 базовых станций с поддержкой LTE.

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