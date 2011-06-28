МегаФон связал Выборг и Приморск скоростной линией связи

Специалисты компании протянули сотни тысяч метров волоконно-оптического кабеля через Выборг, Ермилово, Глебычево, Советский, Приморск и завершили двухлетнюю программу строительства ВОЛС в Выборгском районе. Новые коммуникации разгрузят локации с наиболее высоким трафиком и концентрацией интернет-пользователей и предоставят как абонентам, так и корпоративным клиентам доступ к максимальным скоростям мобильного интернета.
Выборгский район – второй по площади и третий по численности населения в регионе. Нам важно обеспечить его максимальные территории надежной связью на высоких скоростях, чтобы наши абоненты продолжали пользоваться качественными мобильными сервисами. Построенные ВОЛС позволят нашим пользователям без задержек серфить в сети LTE на средней скорости до 50 Мбит/с, а нам предлагать и внедрять лучшие телеком-решения для бизнес-сообщества,
Владимир Бакалов, директор регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Аналитики компании отмечают, что спрос на высокие скорости интернета в Выборгском районе подтверждает активное потребление абонентами интернет-трафика. Ежедневно каждый абонент в районе скачивает порядка 16 Гб информации в сети - вес пяти фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 10% выше средней для районов области, сообщают специалисты по big data МегаФона.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все