МегаФон: 100 млн документов передали участники ПМЭФа

Представители 51 страны стали участниками Петербургского международного экономического форума, прошедшего в Северной столице с 15 по 18 июня.

По данным анализа обезличенных больших данных МегаФона, наиболее многочисленными зарубежными пользователями в сети оператора, которые приехали обсудить взаимное стратегическое сотрудничество, стали роумеры из Турции, ОАЭ, Франции, Казахстана, Азербайджана, республики Беларусь и Дании. Итальянцев по сравнению с 2021 годом приехало в 30 раз меньше, а турецкая делегация по численности выросла почти в 3 раза. Полностью на форуме в сети оператора отсутствовали представители большинства европейских стран.

Основными российскими визитерами стали участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Их доля составила свыше 90%. В оставшиеся около 10% вошли пользователи из различных уголков России. Топ-10 гостей после петербуржцев и москвичей возглавили визитеры из Самарской, Вологодской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской и Новгородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Меньше всего представителей приехало из Магаданской области, Чукотского Автономного округа и Алтая.

За четыре дня ПМЭФа пользователи прокачали в сети МегаФона 15,5 Терабайт, что эквивалентно более 100 млн документов в формате PDF. Проговорили участники форума c 15 по 18 июня около 400 тысяч минут. Самыми загруженными по количеству проводимых мероприятий были второй и третий день форума. Пик дата-трафика ожидаемо пришёлся на пленарное заседание с участием Президента России. Тогда всего за час было выложено в сеть почти 500 Гигабайт. Говорили в этот день пользователи также больше, чем в другие дни – каждый час по 11 тысяч минут.

Также на ПМЭФ МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений.

Фото: Piter.tv