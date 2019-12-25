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В медико-просветительском проекте "Территория здоровья" в Охта Молл участие приняли 75 тысяч человек
Сегодня, 12:52
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В медико-просветительском проекте "Территория здоровья" в Охта Молл участие приняли 75 тысяч человек

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Следующая "Неделя здоровья" в рамках проекта "Территория здоровья" запланирована на 11-15 мая в ТРК "Лондон Молл".

С 18 по 24 апреля в социальном медико-просветительском проекте "Территория здоровья" в ТРК Охта Молл приняли участие не менее 75 000 человек. Из них 727 человек прошли осмотр и получили консультацию врачей-специалистов из поликлиник №40 и №17. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

По результатам осмотров было выявлено подозрение на рак кожи у шести человек, рак предстательной железы у трех человек, у одного пациента выявлена фибрилляция предсердий. Всем пациентам даны рекомендации по дальнейшему дообследованию.

Следующая "Неделя здоровья" в рамках проекта "Территория здоровья" запланирована на 11-15 мая в ТРК "Лондон Молл".

Недавно в Петербург поступили 2700 упаковок препарата "Эвушелд" для доконтактной профилактики коронавируса.

Фото: Комздрав Спб

Теги: здоровье, комздрав
Категории: Лента новостей,

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