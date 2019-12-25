МЧС: 21 февраля в Петербурге ожидается усиление снега

Петербуржцев просят воздержаться от поездок по городу.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 21 февраля ночью и в первой половине дня ожидается местами сильный снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Петербуржцев просят воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе. При выходе на улицу в условиях снегопада и гололедицы нужно быть осторожными при ходьбе.

Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Высота снега к 24 февраля в Петербурге может составить 50 см.

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