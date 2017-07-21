МЧС Петербурга обещает ливни с грозами и туман в субботу

Сухая погода в Северной столице продержалась не долго: в субботу на город обрушатся ливни. Также местами будет слабый туман.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" Петербург снова будут поливать дожди. МЧС предупреждает со ссылкой на синоптиков, что в субботу, 22 июля, в городе днем будут кратковременные дожди, которые местами перерастут в ливни. Также местами пп\ройдут грозовые дожди.

Кроме дождя в субботу ожидается туман. Он окутает город только местами. При этом температура поднимется: днем воздух погреется до +20 градусов. Хотя ночью все равно будет прохладно – всего +12 градусов.

В МЧС предупреждают о необходимости соблюдения правил безопасности. Во время дождя лучше оставаться в помещении. Если здание начало подтапливать, то его следует покинуть. Если же это уже невозможно, то нужно подняться повыше и вызвать экстренные службы. Во время ливня на улице не стоит заходить в подземные переходы и подвальные помещения.

При тумане стоит соблюдать осторожность на дорогах и помнить об увеличенных дистанциях. А лучше воздержаться от поездки.

Фото: скриншот сайта ФГБУ "Северо-Западное УГМС"