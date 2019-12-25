Безопасная Масленица: как вести себя на кухне, на уличных гуляниях и в храме

В МЧС дали рекомендации по осторожному проведению праздника.

Ежегодная любимая петербуржцами Масленица сопровождается не только традиционными блинами и гуляниями, но и стандартными рекомендациями по безопасности от МЧС. Спасатели дают ценные рекомендация по осторожному проведению праздника на улице и даже по готовке блинов на кухне и нахождению в храмах. Piter.TV собрал в одном материале советы МЧС прошлых лет, которые как нельзя актуальны в начавшуюся Масленичную неделю.

На привычной кухне могут поджидать опасности, связанные с плитой и раскаленной посудой. Загоревшееся в сковороде масло нужно закрыть крышкой и ни в коем случае не заливать водой – такое действие может разбрызгать масло по всей кухне и вызвать пожар. Также способен загореться пролитый на плиту и кухонный стол жир и масло, поэтому капли кулинарного "горючего" нужно оперативно смывать с поверхностей. Масляный пожар может зацепить занавески, если плита стоит у окна, поэтому во время готовки ткань стоит зацепить или вовсе укоротить ее. Также подальше от огня должны быть полотенца и прихватки, бумажные пакеты и коробки, электрические провода, легковоспламеняющиеся растворители, средства от насекомых и краски. Кроме того, необходимо следить за работой газовых горелок и в случае плохой подачи газа прочищать огневые отверстия.

На улице главная и самая зрелищная опасность – чучело, которое традиционно сжигают на массовых гуляниях. Спасатели напоминают, что место сжигания чучела должно быть на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и на расстоянии не менее 15 метров от зрителей и должно быть оцеплено. В МЧС просят особенно следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Организаторам нужно позаботиться о том, чтобы к месту гуляний смогла беспрепятственно проехать техника экстренных служб.

При сжигании чучела необходимо учитывать погодные условия: опасно пользоваться открытым огнем при сильном ветре, не рекомендуется использовать горючие жидкости. После окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела. МЧС

Несколько советов спасатели дали и верующим горожанам, которые собираются посетить храмы в Масленичную неделю. Рекомендации пригодятся в принципе всем прихожанам. В ходе богослужений основной опасностью служат церковные свечи: необходимо следить за тем, чтобы огонь свечи был подальше от одежды и волос. При зажигании свечи стоит закатать рукав одежды, также рекомендуется полностью убрать под платок волосы, чтобы уменьшить риск их попадания на огонь свечи.

Следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с вашей одеждой, старайтесь соблюдать расстояние от других прихожан, не толпитесь в одном месте. МЧС

Если вдруг неосторожное обращение с огнем довело до вспыхнувшей одежды, необходимо как можно быстрее погасить пламя. С пострадавшего человека нужно либо снять одежду, либо потушить ее плотной тканью, либо сам человек должен упасть на землю и кататься, чтобы сбить огонь. Будьте осторожны: не закрывайте тканью горящему человеку голову, чтобы не обжечь его дыхательные пути. Бежать в полыхающей одежде ни в коем случае нельзя, иначе пламя сильнее разгорится. После тушения огня на одежде нужно незамедлительно обратиться к медикам скорой помощи.

В Выборге 14 марта состоится праздник "Гуляй, масленица широкая!".

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове