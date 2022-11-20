Бесплатные тренировки по езде на роликах проходят в Муринском парке

Занятия можно посетить с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00.

В Муринском парке петербуржцев бесплатно научат кататься на роликах. Об этом 18 июня сообщили в администрации Калининского района.

Тренировки проходят на проспекте Луначарского напротив дома 108 в Муринском парке. Посетить их могут все желающие.

По словам администрации Калининского района, в ходе занятий инструктор Центра спорта поможет всем желающим освоить правильное скольжение, торможение, повороты и езду спиной вперёд. Также тренер научит преодолевать препятствия, съезжать с горок и правильно падать.

Отметим, что занятия проходят с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00.