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Бесплатные тренировки по езде на роликах проходят в Муринском парке
Вчера, 22:51
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anyagibova Добавить в Яндекс.Новости

Бесплатные тренировки по езде на роликах проходят в Муринском парке

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Занятия можно посетить с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00.

В Муринском парке петербуржцев бесплатно научат кататься на роликах. Об этом 18 июня сообщили в администрации Калининского района.

Тренировки проходят на проспекте Луначарского напротив дома 108 в Муринском парке. Посетить их могут все желающие.

По словам администрации Калининского района, в ходе занятий инструктор Центра спорта поможет всем желающим освоить правильное скольжение, торможение, повороты и езду спиной вперёд. Также тренер научит преодолевать препятствия, съезжать с горок и правильно падать.

Отметим, что занятия проходят с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00.

Фото: Pxhere.

 

Теги: муринский парк, развлечения в спб, ролики в спб, тренировки на роликах
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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