Видео: вестибюль станции метро "Маяковская" готовится к открытию

Рабочие уложились в срок и выполнили капитальный ремонт за 11 месяцев, как и планировалось.

Корреспондент Piter.TV побывал на станции метро "Маяковская" за неделю до ее открытия. Сейчас в вестибюле наводят порядок. Он откроется уже через 8 дней — 10 декабря. Мы узнали, что теперь выход будет осуществляться только на улицу Марата, а вход — со стороны Невского проспекта.

Подрядчик ООО "Ленспецавтоматика" завершил все строительно-монтажные работы. В частности, в наклонном ходе выполнен комплекс гидроизоляционных работ, произведена замена армоцементных водоотводящих зонтов на зонты из анодированного алюминия, выполнен капитальный ремонт трёх эскалаторов с полной заменой балюстрады.

Также проделана работа по преображению вестибюля: пол, стены и колонны облицовали из природного камня, установили новые входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных групп населения. Кроме того, для слабовидящих пассажиров сделали тактильно-контрастную разметку из кварцевого агломерата. Она помогает ориентироваться в вестибюле.

Видео и фото: Piter.TV