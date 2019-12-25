Страшные пытки в Гуантанамо и VHS флешбеки: в прокат выходит фильм "Мавританец"

18 февраля в прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов года, который претендует на "Оскар" и "Золотой глобус". Лента основана на реальных событиях. Мохаммеда ульд Слахи арестовали после событий 11 сентября и поместили под стражу.

В новом фильме Кевина Макдональда собрался звездный актерский состав: Джоди Фостер, Бенедикт Камбербэтч, Шейлин Вудли и Закари Ливай. В главной роли – Тахар Рахим. Кинолента основана на бестселлере "Дневник Гуантанамо", где автор рассказывает о заключении в одной из самых жутких тюрем США. Писателя подозревали в вербовке людей для совершения теракта 11 сентября.

Главный герой киноленты отсидел 15 лет в Гуантанамо без предъявления обвинений. Защищать Мохаммеда ульд Слахи (Тахар Рахим) взялась адвокат Нэнси Холландер (Джоди Фостер). Постаревшая и очаровательная "Кларисса Старлинг" должна не только преодолевать сопротивление гигантской бюрократической машины, но и пойти наперекор сразу двум президентам — Бушу-младшему и Бараку Обаме. В роли государственного обвинителя выступил полковник Стюарт Коуч (Бенедикт Камбербэтч), у которого погиб друг во время теракта 11 сентября.

"Мавританец" не обладает высокохудожественными или операторскими изысками. Однако у фильма весьма интересный сценарий, где правительство США предстает в неприглядном свете. Тут вам и страшные пытки заключенных, неприрывное цензурирование документов и ускорение судебного процесса без необходимых доказательств. Все эти факторы никак не вяжутся с привычным представлением судебной системы Америки. Более того в "Мавританце" отчетливо видна фиксация американцев на трагедии 11 сентября. Для государственного аппарата Мохаммеда ульд Слахи безоговорочно виновен, а для народа защитники мавританца — предатели.

Адвокат Нэнси Холландер и её помощница Тери Дункан (Шейлин Вудли) испытают на себе все "прелести" американской прессы и "культуры отмены". Из-за того, что они защищают иностранца, который якобы мог спланировать теракт 11 сентября, с ними разрывают общение даже близкие люди. В итоге Макдональд ставит перед зрителем вопрос — имеет ли право любой осужденный на защиту или нет?

У Макдональда получилось сделать изобличительную процессуальную драму. Он снабдил два часа экранного времени флешбаками, которые напоминают кадры с VHS, что делает фильм немного ламповым. "Мавританец" претендует на награду в двух номинациях: "Лучший актер в драматическом фильме" — Тахар Рахим — и "Лучшая женская роль второго плана" — Джоди Фостер.

Текст: Ирина Чаплина

Фото: кинопоиск