На Торжковской мать упала на полугодовалого сына

Перед этим ее толкнул супруг, и она не удержалась.

Во вторник, 10 ноября, из Детской городской больницы № 19 поступила телефонограмма о том, что 6 ноября в 09:48 с ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости в тяжелом состоянии из квартиры по Торжсковской улицы госпитализирован шестимесячный ребенок. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Выездом наряда установлено, что 6 ноября в 00:40 гражданин республики Узбекистан толкнул жену, которая держала на руках ребенка. Женщина не удержалась и упала на ребенка.

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Фото: Piter.TV