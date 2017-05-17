Петербурженка из переписки узнала, кто совратил её 13-летнюю дочь

Действия сексуального характера в отношении девочки совершались в период с марта по апрель 2020 года.

Накануне в полицию обратилась женщина с заявлением. Она рассказала, что в отношении ее 13-летней дочери совершались действия сексуального характера. Виновником она назвала 18-летнего молодого человека. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В этот же день в подъезде доме 79 по проспекту Стачек по подозрению в совершении данного преступления задержан 18-летний молодой человек. Установлено, что в период с марта по апрель 2020 года он неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней школьницы.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге предъявили обвинение грабителю и насильнику, нападавшему на школьниц.

Фото: Piter.TV