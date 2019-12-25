Источник опроверг информацию о находящейся в коме Марине Хлебниковой

Врачи продолжают наблюдать за артисткой в ожоговой реанимации.

В московской квартире Марины Хлебниковой случился пожар, певицу госпитализировали с множественными ожогами. СМИ сообщали, что она впала в кому. Источник "360" в экстренных службах опроверг эти данные.

Врачи продолжают наблюдать за артисткой в ожоговой реанимации. Сейчас она находится в стабильном состоянии. По информации источника, в крови Хлебниковой были обнаружены следы алкоголя, но официальных данных на этот счёт сейчас нет.

Пожар в квартире Хлебниковой случился 18 ноября. Артистку доставили в больницу с ожогами, в том числе на лице.

Фото: Instagram / @marina_hlebnikova_official