"Пятёрочка" поддержала участников бегового марафона "Белые ночи"

Также в рамках забега "Белые ночи" торговая сеть организовала лаунж-зону с мягкими пуфами, где можно было отдохнуть и выпить кофе или лимонад из фрэш-бара, а также воспользоваться зарядной станцией для гаджетов.

Торговая сеть "Пятёрочка" выступила генеральным партнёром крупнейшего в Петербурге марафона "Белые Ночи" и организовала для участников множество активностей. Спортивный праздник начался 11 июня в 20:00 и завершился 12 июня в 05:00.

В рамках забега "Белые ночи" торговая сеть организовала лаунж-зону с мягкими пуфами, где можно было отдохнуть, выпить кофе или лимонад из фрэш-бара, а также воспользоваться зарядной станцией для гаджетов. Участники марафона и гости мероприятия могли размяться, поучаствовав в гонке на стационарных велосипедах или беговых дорожках, а также сделать фото в брендированной фотозоне. По традиции торговая сеть предоставила участникам забега возможность получить мощный источник витаминов после успешного прохождения дистанции: для бегунов было приготовлено 3,7 тонны бананов и 1,8 тонны апельсинов.

Кроме того, каждый желающий мог выиграть яркий мерч или промокоды на скидку в онлайн-сервисе "Пятёрочка Доставка". Для этого нужно было выполнить одно из условий: скачать приложение "Пятёрочка Доставка", пробежать 10 километров за час, выиграть состязание на тренажерах, сыграть в квиз или разместить фото с хештегом в соцсетях.

Также на дистанцию вместе с другими бегунами вышли шесть сотрудников "Пятёрочки".

Мы регулярно поддерживаем проекты, которые способствуют развитию здорового образа жизни и сами принимаем в них участие, поскольку одной из ценностей нашей сети является забота о людях, их здоровье и качественном питании. Евгений Корягин, руководитель управления маркетинга территории Северо-Запад торговой сети "Пятёрочка"

В этом году в марафоне "Белые ночи" приняли участие более 15 000 бегунов, которые вышли на дистанции 42,2 км и 10 км. Маршрут пролегал вдоль Дворцовой площади, Казанского собора, Гостиного двора, Михайловского замка, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости и многих других знаковых мест города.

"Пятёрочка" не первый год активно поддерживает спортивные мероприятия по всей России и создает инициативы для развития здорового образа жизни среди населения.

Фото: ВКонтакте / Международный марафон "Белые Ночи"