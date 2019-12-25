Марафон "Белые ночи" перенесли на 2022 год

Забег должен был состояться 17 июля.

Марафон "Белые ночи", запланированный на 17 июля, перенесли на год из-за ситуации с коронавирусом. Информация об этом появилась на официальной странице марафона "ВКонтакте".

Проведение забега в текущих условиях — это риск для здоровья тысяч людей: участников и команды. А мы не можем рисковать самым главным. организаторы

Теперь забег должен состояться 18 июня 2022 года. Зарегистрированным участникам не нужно будет заново заполнять. Либо можно вернуть взносы с помощью инструкции, отправленной участникам на электронные почты.

В начале июня Сбер провел "Зеленый марафон" в парке 300-летия Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Международный марафон "Белые Ночи"