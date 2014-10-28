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Ленинградский зоопарк показал патагонскую мару

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Размер мар примерно со среднюю собаку.

В Ленинградском зоопарке 12 декабря показали патагонскую мару – четвертого по величине грызуна в мире. Больше нее только бобр, дикобраз и капибара. 

Размер мар примерно со среднюю собаку. Длина их составляет до 70 сантиметров, высота – до 50 сантиметров, а вес – до 16 килограммов. 

На видео вы можете заметить красивые большие черные глаза с густыми ресницами. По нашим наблюдениям, посетители отмечают эту особенность чаще всего. И правда! Глаза этих грызунов притягивают. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Семейство мар в петербургском учреждении живет в павильоне "Тропический дом". 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке завершилась зимняя зажировка манулов. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, патагонские мары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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