Ленинградский зоопарк показал патагонскую мару

В Ленинградском зоопарке 12 декабря показали патагонскую мару – четвертого по величине грызуна в мире. Больше нее только бобр, дикобраз и капибара.
Размер мар примерно со среднюю собаку. Длина их составляет до 70 сантиметров, высота – до 50 сантиметров, а вес – до 16 килограммов.
На видео вы можете заметить красивые большие черные глаза с густыми ресницами. По нашим наблюдениям, посетители отмечают эту особенность чаще всего. И правда! Глаза этих грызунов притягивают.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Семейство мар в петербургском учреждении живет в павильоне "Тропический дом".
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке завершилась зимняя зажировка манулов.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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