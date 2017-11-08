В Ленобласти полуторагодовалая девочка отравилась таблетками

По недосмотру матери, девочка съела таблетку от боли в горле и для нормализации артериального давления.

В Кировском районе Ленобласти полуторагодовалая девочка отравилась таблетками, находящимися в свободном доступе. Об этом стало известно Piter.tv.

С дачного участка в Кировском районе с острым пероральным отравлением лекарственными средствами в тяжелом состоянии была госпитализирована полуторагодовалая девочка.

По недосмотру матери, девочка съела таблетку от боли в горле и для нормализации артериального давления. Девочку воспитывает мать, семья на учете в ПДН не состоит.

Также в Петербурге за один день два подростка получили тяжёлые отравления.

Фото: pxhere